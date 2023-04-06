Пригожин признал, что ВСУ остаются в Бахмуте 6 апреля, 17:09 Евгений Пригожин (Фото:charter97.org)

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин признал, что ВСУ не отступают из Бахмута, и ни о каком наступлении россиян на этом направлении сейчас речь не идет.

Слова военного преступника Пригожина приводит его «пресс-служба».

«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит (из Бахмута — ред.). У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, потом в районе многоэтажек западного квартала города», — заявил он.

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По его словам, чтобы иметь «положительную динамику», захватчикам необходимо решить три вопроса. Прежде всего, говорит он, надо убедиться, что у россиян «нормально организованное командование», во-вторых, проверить надежность и защищенность флангов.

Также на повестке дня стоит обеспечение снарядами. «Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти», — убежден Пригожин.

Ранее Пригожин заявлял, что ЧВК Вагнера «юредически захватила Бахмут».

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опроверг захват Бахмута оккупантами.

«Бахмут — это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает „победу“, которой в реальности нет», — написал он в Telegram.

В свою очередь, заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг распространяет фейк о том, что украинским журналистам якобы раздают методички по освещению информации о Бахмуте.

Она категорически опровергла такую дезинформацию.

Генштаб в своей утренней сводке сообщал, что оккупационная армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.