Пригожин предложил Гиркину возглавить одну из группировок штурмовиков ЧВК Вагнер. Тот сказал, что «готов рассмотреть» 26 января, 14:52 Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото:ГУР)

Российский олигарх, владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин предложил террористу Игорю Гиркину (Стрелкову) возглавить одну из группировок штурмовиков его ЧВК. Тот сказал, что «готов рассмотреть предложение».



Перед этим Гиркин назвал боевиков «отличной штурмовой пехотой», заявив об их «бездарной укладке» в Соледаре и Бахмуте, где ВСУ наносят российским боевикам колоссальные потери. Он захотел, чтобы Пригожин нашел им "более эффективное применение".

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Последний предложил террористу присоединиться к ЧВК в войне против Украины, несмотря на «крайне негативное отношение» к нему, прибыть на временно оккупированную Россией территорию Луганской области и «использовать боевой опыт». Пригожин предлагает Гиркину назначение на руководящую должность в одно из штурмовых подразделений.

«Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», — заявил владелец ЧВК Вагнера.

Гиркин ответил что конкретных предложений от Пригожина не получил, а ехать «в ЛНР» только для того, чтобы выслушать заведомо неприемлемые для себя» не хочет.

«Могу только сказать, что готов их рассмотреть в вышеупомянутом варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни больше, ни меньше», — заявил террорист.

В октябре 2022 года у Telegram боевика Гиркина появилось фото рядом с женой в военной форме. За пленного террориста украинская разведка пообещала $100 тысяч. Однако уже в декабре стало известно, что он вернулся в Москву.

По данным журналистов NYT, по состоянию на конец января 2023-го Кладбище ПИК Вагнера за два месяца увеличилось в семь раз. Как сообщали СМИ, из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ПИК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч.