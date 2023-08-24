«История ЧВК Вагнер закончилась». Как расправа с Пригожиным повлияет на армию РФ и россиян — интервью с Сергеем Грабским 24 августа, 09:50 NV Премиум Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, самолет которого, вероятно, сбила российская ПВО (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

23 августа в российской Тверской области разбился небольшой самолет, в котором, вероятно, находился главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и другое руководство наемников.

Что изменится на фронте и в самой России, если Пригожин таки погиб, в интервью Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

— Насколько убийство Пригожина может повлиять на состояние российской армии? Его поддерживали многие военные. Что вы об этом думаете?

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— Да никак оно не повлияет. Никак оно не повлияет, потому что одно дело поддерживать, а другое — действовать. Традиционной для России является кухонная оппозиция, когда они живо обсуждают действия своего правительства где-то на кухне, а за этим не следует практических действий. Это во-первых.

Во-вторых. То, что произошло с Пригожиными, было абсолютно предсказуемым. И после 24 июня его жизнь измерялась неделями, что и произошло. Циничность ситуации в том, что эта «досадная неожиданность» произошла через два месяца после его так называемого Марша справедливости.

Поэтому никак оно не повлияет на ситуацию на поле боя. Противник и дальше будет продолжать с покорностью рабов идти на смерть, пытаясь останавливать наши подразделения. Ситуация в ближайшей перспективе не изменится.

Хотя, с другой стороны, надо понимать, что такое противостояние жаб и гадюк может привести к тому, что где-то внутри этой системы, которая называется кремлевским режимом, создаются условия, когда где-то какой-то человеческий фактор может сработать. И человек (мы даже не знаем его имени), который будет чувствовать угрозу своей собственной безопасности, просто может пойти на такой отчаянный шаг, как уничтожение центра зла на этом направлении.