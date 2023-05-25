«Спасибо, не надо». ГУР объяснило заявление Пригожина о том, что ВСУ — одна из сильнейших армий мира 25 мая, 11:38 Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что слова главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что Украина имеет одну из сильнейших армий мира, рассчитаны на внутреннюю аудиторию РФ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в четверг, 25 мая.

По словам Юсова, перспективы у России «так себе» — это понимает истеблишмент, люди в Кремле, поэтому «виновных ищут уже сейчас» и пытаются «организовать себе политическую жизнь в постпутинской реальности».

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«Так сказать, мерси за „комплимент“, но спасибо, не надо. Украинцы сами знают, что у нас хорошая армия, прекрасный народ и крепкое государство. А интервью, которые мы сейчас наблюдаем, ориентированное прежде всего на внутреннюю аудиторию, является продолжением как противостояния внутри российского военно-политического руководства и тех кругов, которые представляет упомянутый вами субъект [Евгений Пригожин]. Так и, собственно, перекладывания ответственности за уже фактически геополитические поражения и на поле боя, которые уже состоялись, и за будущее признание этих поражений», — заявил представитель ГУР.

Ранее Пригожин дал большое интервью, в котором расхвалил украинскую армию и раскритиковал войска РФ. В частности, он заявил, что ВСУ имеют высокий уровень организации, подготовки, разведки и разное вооружение. Он прогнозирует проигрыш России в развязанной против Украины полномасштабной войне.

