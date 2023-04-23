Пригожин и минобороны РФ хотят перейти к обороне, но не могут убедить Путина — ISW 23 апреля, 12:14 Путин хочет продолжать наступления и отказывается от перехода в оборонительную позицию (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и российское военное руководство пытаются убедить российского диктатора Владимира Путина перейти к обороне перед потенциальным украинским контрнаступлением. Они даже отчасти наладили напряженные отношения между собой. Но Путин продолжает настаивать на наступлении.

Такие выводы делает американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке.

Так, 21 апреля Пригожин заявил, что Россия должна «закрепиться таким образом, чтобы вырвать [российские войска с их позиций] можно было только когтями противника». Комментарий Пригожина прозвучал как раз после встречи в формате Рамштайн, на которой союзники говорили о подготовке еще большего количества украинских военных и непрерывной военной поддержке Украины.

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Пригожин также отметил, что Украина будет пытаться «разорвать» российские силы и что России нужно противостоять таким атакам.

В ISW отмечают, что в последнее время Пригожин становится все более паническим в своей риторике и делает подобные заявления о неопределенности будущего российских наступлений на Донбассе.

Примечательны призывы Пригожина к усилению российской обороны на оккупированных территориях и частые обсуждения перспектив украинского контрнаступления. В ISW считают, что главный вагнеровец пытается усилить эту дискуссию во внутрироссийском информпространстве. Россия тем временем продолжает вести наступательные операции в Донецкой и Луганской областях.

Пригожин также выступает за то, чтобы Россия сосредоточилась на удержании нынешней линии фронта, а не искала больше достижений, чтобы дать возможность российским силам восстановить свою боеспособность для дальнейших наступательных операций.

Но вместе с тем, Пригожин не выступает за полное прекращение войны или переговоры с Украиной и Западом. Он наоборот осуждает фракцию внутри Кремля, надеющуюся завершить войну путем переговоров.

Пригожин фактически утверждает, что России необходимо встретить украинское контрнаступление и попытаться удержать нынешние линии фронта, не прекращая войну и не вступая в мирные переговоры. По его убеждению, пауза после кульминации украинской атаки позволит России восстановить боевую мощь и обеспечить поддержку националистически настроенных россиян для возобновления наступлений.

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Пригожин также пытается переосмыслить и подорвать некоторые ключевые максималистские цели Путина в Украине, а именно «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, чтобы, как предполагают в ISW, минимизировать информационное влияние в случае перехода к обороне и отказа от попыток получить больше территорий сейчас.

С соображениями Пригожина об отказе от «денацификации» и «демилитаризации» согласились и российские ультраправые военные из формирования ДШРГ Русич. Там обосновали войну «местью за Донбасс» и потребностью в жизненном пространстве, а не борьбой с украинским «фашизмом» и «нацизмом».

Аналитики считают, что переосмысливая цели Путина, Пригожин и некоторые фракции внутри российского ультранационалистического сообщества, возможно, пытаются подготовить российское внутреннее информпространство к перспективе заморозки линий фронта, потенциально в районе начальных рубежей 23 февраля 2022 года.



Российское военное командование, тоже, вероятно, пытается убедить Путина перейти к оборонительным операциям, но, похоже, не может прямо ему об этом сказать.

Так, по некоторой информации, Минобороны РФ якобы сообщило о стремлении привлечь 400 тысяч контрактников, чтобы убедиться, что у России достаточно личного состава для защиты существующих линий фронта и эффективной заморозки текущих завоеваний в Украине.

Также всплывали сообщения, что российское военное командование перекидывает призывников для удержания российских позиций в Крыму и возможно планирует подготовить другие ресурсы, чтобы удержать определенные линии в момент кульминации потенциального украинского контрнаступления.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, по всей видимости, понимают угрозу украинского контрнаступления, но при этом продолжают направлять контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций, поскольку на этом настаивает Путин.

По утверждениям источников в Кремле, Путин предпочитает лояльность, а не компетентность, и это, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны, и отказаться тратить российские элитные подразделения на изнурительные битвы за незначительные достижения.

В ISW ранее писали, что Шойгу и Герасимов, вероятно, не смогли убедить Путина провести мобилизацию в мае 2022 года, несмотря на то, что такая мера была нужна России для восстановления сил, необходимых для ведения наступлений в Украине.

В ISW предполагают, что российское военное командование могло отчасти наладить напряженные отношения с Пригожиным, чтобы через информпространство убедить Путина прекратить наступательные операции. Аналитики отмечают внезапное улучшение отношений Пригожина с российским Минобороны и Кремлем с начала апреля.

В частности, Минобороны начало прямо признавать силы Вагнера в своих ежедневных отчетах о ситуации и предоставило Вагнеру в начале апреля боеприпасы и «мобиков» для подкрепления.

Тем временем Пригожин и связанные с Кремлем военные блоггеры распространили заявление о том, что сын пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Николай Песков якобы воевал в составе ЧВК Вагнер в Украине. В ISW считают, что это, вероятно, информационная операция с целью публичного налаживания отношений и, возможно, повышения лояльности Пригожина к Кремлю.

ISW отмечает, что к Пригожину также вероятно обратились некоторые отдельные кремлевские чиновники, выступающие за заморозку войны, чтобы он повлиял на Путина. Ранее ему удавалось повлиять на принятие Путиным решений о назначениях в военном руководстве РФ, куда Пригожин устроил связанных с ЧВК Вагнера командиров.

Как отмечают аналитики, то, что Путин продолжает настаивать на наступательных операциях на востоке Украины, говорит о том, что группа сторонников заморозки текущей линии фронта не убедила Путина полностью. Российские войска продолжают изнурительные наступления на Бахмут, Авдеевку и Марьинку в Донецкой области, а также ограниченные наступательные операции в Луганской и западной части Донецкой областей, несмотря на возрастающие опасения россиян относительно угрозы потенциального украинского контрнаступления.

В ISW отмечают, что российское зимнее наступление не смогло достичь амбициозных целей Кремля по захвату Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ до 31 марта, и, похоже, российские войска не снизили акцент на тактические достижения, несмотря на то, насколько незначительными и драгостоящими они были.

Во время зимней кампании российские войска понесли значительные потери в живой силе и технике, что ограничивает их способность вести наступательные операции более чем на одном направлении и, вероятно, ограничит способность российской армии реагировать на возможные украинские контрнаступательные операции.

Российские вооруженные силы одновременно не считались с этими ограничениями и не переключались на одно направление или принимали оперативную паузу, что позволило бы им восстановиться для решительных оборонительных усилий. Россия продолжает развертывать контрактников и остатки боеспособных подразделений для поддержки наступлений на востоке Украины вместо того, чтобы сохранить эту критически важную боевую силу для ответа на украинское контрнаступление, отмечают в ISW.

Бахмут, Авдеевка и Марьинка не дают значительных операционных преимуществ российским силам, а какие-либо незначительные тактические преимущества там вряд ли улучшат способность российских войск защищаться от украинского контрнаступления, добавляют аналитики.

В ISW предполагают, что Путин может сомневаться в прекращении огня из-за влияния отдельных неизвестных провоенных деятелей или из-за беспокойства относительно последствий для стабильности его режима.

Настаивание на тактических преимуществах свидетельствует о том, что провоенный лагерь, выступающий за продолжение наступления любой ценой, вероятно, все еще влияет на принятие Путиным решений по войне.

Возможный переход к подготовке к оборонным операциям накануне потенциального украинского контрнаступления, скорее всего, будет означать, что Путин окончательно отверг взгляды провоенного лагеря в пользу более прагматичной группы, говорят аналитики.

И именно возможный успех будущего украинского контрнаступления будет определять результат этой борьбы за влияние на решение Путина.