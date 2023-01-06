В Белом доме рассказали, почему Пригожин так «одержим» Бахмутом — Reuters

6 января, 09:57
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В США считают, что Бахмут интересует Евгения Пригожина не по политическим соображениям (Фото:chita.ru)

В США считают, что Бахмут интересует Евгения Пригожина не по политическим соображениям (Фото:chita.ru)

Столь отчаянное стремление основателя российской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина захватить Бахмут Донецкой области может быть обусловлена финансовыми интересами.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного источника в Белом доме сообщает агентство Reuters.

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По словам его собеседника, «одержимость» Пригожина Бахмутом связана с его стремлением взят под свой контроль соляные и гипсовые шахты, которые находятся в районе города.

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Согласно данным СМИ, этим же он занимался и в африканских странах, куда отправлял для поддержки местных режимов своих наемников.

В частности, как писало ранее издание New York Times, в Судане ЧВК Вагнера контролировала несколько шахт, в которых добывали золото для пополнения российских резервов в условиях санкционного давления со стороны Запада.

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Подобным промыслом Пригожин занимался также в Центральноафриканской Республике, Мали и других местах, где действовали вагнеровцы.

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Что касается Бахмута, то тут российский военный преступник столкнулся с огромными трудностями. Несмотря на все усилия и колоссальные потери, даже спустя более чем полгода постоянных штурмов взять город его наемникам так и не удалось.

В связи с этим Пригожин пытается переложить ответственность за свой провал на генеральный штаб РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Шахты Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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