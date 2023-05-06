Россия хочет перейти от наступления к обороне на фронте — ISW проанализировал угрозы Пригожина выйти из Бахмута 6 мая, 08:07 Украинский военный возле уничтоженных российскими оккупантами домов в Бахмуте, 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Министерство обороны России, вероятно, изменило приоритеты на поле боя в войне против Украины — штурм Бахмута в пользу подготовки к обороне при предстоящем контрнаступлении Украины. Этот факт, а также колоссальные потери в городе могут поставить террористов ЧВК Вагнера и их главаря Евгения Пригожина "в особо сложное положение".



Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 5 мая.



По мнению аналитиков, о таком переломе в приоритетах свидетельствуют эмоциональные выпады Пригожина в сторону российских силовиков — Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, а также угрозы выводить своих боевиков из Бахмута с 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

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«Его видимый и внутренний гнев свидетельствует о том, что министерство обороны России, вероятно, лишило Бахмут приоритета и сместило оперативный фокус на другие районы театра боевых действий таким образом, что это может серьезно подорвать способность Вагнера эффективно действовать. Однако Вагнер не прекратил попыток полностью захватить Бахмут, несмотря на ограниченный доступ к боеприпасам и другим необходимым материалам», — отмечают в ISW.

Там считают, что длительное удерживание боевиков в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов наступательных операций РФ в других частях Украины, «поскольку регулярные российские войска, похоже, в значительной степени смещают акцент на подготовку к долгожданному контрнаступлению». Исключениями называют «очень ограниченны» локальные атаки в районе Кременной и Донецка.

Как пишут в ISW, для ведомства Шойгу оперативно обоснованным решением стали бы сбережение и накопление запасов снарядов — и «отчаянные заявления Пригожина указывают на то, что МО РФ, скорее всего, именно это и делает».



Аналитики считают, что заявления Пригожина о «выход» из Бахмута могут быть «отчаянной попыткой» заручиться поддержкой минобороны, но если это действительно произойдет, то боевикам, вероятно, понадобится техника армии РФ для «защиты и отхода». В то же время для удерживания позиций «вагнеровцев» российским военным не хватает резервов.

После заявлений Пригожина в ВСУ подчеркнули, что интенсивность боев за Бахмут не спадает, атаки продолжаются и считают, что попытки РФ захватить город до 9 мая не исчезнут. Там говорят, что у Вагнера заканчиваются наемники и идет внутреннее противостояние в российском военном руководстве.



«Масштабные потери, понесенные Вагнером в Бахмуте ради тактических преимуществ, а также общий переход российских военных к более осторожным действиям в подготовке к оборонным операциям, кажется, открывают перед украинскими силами возможности для плодотворных контратак на разных участках фронта», — пишет ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Недавно уволенный бывший замминистра обороны по логистике Михаил Мизинцев стал замкомандующего группы Вагнера, вероятно, чтобы сохранить доступ к российским военным поставкам.

Шойгу приказал новоназначенному замминистра по материально-техническому обеспечению Алексею Кузьменкову контролировать поставки вооружения и техники российским войскам в Украине.

Гауляйтеры оккупированной части Запорожской области объявили о принудительном вывозе 70 тысяч гражданских под видом « эвакуации» в районы, расположенные в глубине российского тыла. Это свидетельствует о том, что армия РФ хочет провести « контролируемый боевой отход» со своих нынешних позиций на подготовленную линию обороны , а не пытается удержать нынешнюю в случае возможного контрнаступления ВСУ.

эвакуации» в районы, расположенные в глубине российского тыла. , а не пытается удержать нынешнюю в случае возможного контрнаступления ВСУ. Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров продолжает делать все, чтобы обеспечить приверженность со стороны диктатора Владимира Путина.



Войска РФ осуществили наземные атаки возле Кременной и Авдеевки, а также добились незначительных успехов в Бахмуте.

Российские « военкоры» говорят, что украинские силы провели ограниченные контратаки под Бахмутом.

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW