Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК Вагнер пытается унизить Минобороны РФ — оценки ISW
Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель/ТАСС)
Частная военная компания Вагнер пытается утвердить превосходство над МО России, а основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин хочет выслужиться перед российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны по итогам 15 октября.
Такой вывод его аналитики озвучивают, ссылаясь на видео, опубликованное в социальных сетях 13 октября. На записи военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота в неуказанном месте Херсонской области жалуются, что они воюют в этом районе с самого начала войны без перерывов и ротации войск. Военнослужащие утверждают, что их давят украинские войска, и подчеркивают, что у них один БТР на 80 человек, что сильно ограничивает их маневренность.
Отмечено, что после распространения видео 14 октября в Telegram-канале Вагнер появилось сообщение о том, что руководство Вагнер решило передать четыре внедорожника 126-му батальону береговой обороны в поддержку их усилий по удержанию линии фронта в Херсонской области.
«Передача базового оборудования отряду обычных российских сухопутных войск может быть скрытой критикой очевидной неспособности МО обеспечить предметами первой необходимости своих собственных солдат», — добавляют аналитики.
Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Араш-2
Военные эксперты ссылаются на информацию из российских и украинских телеграм-каналов, в которые «проникли» сведения от неназванных иранских источников. Количество закупленных беспилотников неизвестно.
В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявлял, что БПЛА Араш-2 обладают уникальными возможностями большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие города в Израиле как Тель-Авив и Хайфа. Однако военные эксперты сомневаются, что российские силы смогут использовать Араш-2 с большей эффективностью, чем они использовали Шахед-136.
Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:
- Россия проводит насильственную депортацию украинцев, что, вероятно, равносильно преднамеренной кампании этнических чисток в дополнение к очевидным нарушениям Конвенции по предотвращению преступления геноцида и наказания за него;
- Известные российские военные блоггеры, вчера объявившие о существовании «списков расстрелов», якобы созданных МО России и нацеленных на них из-за освещения блоггерами операций в Украине, 15 октября отказались от своего заявления;
- Войска РФ продолжали контратаки к западу от Кременной;
- Российские военные блоггеры широко обсуждали вероятность украинского контрнаступления на Кременную и Сватово;
- Российские источники утверждали, что украинские войска начали общее контрнаступление на севере Херсонской области;
- Украинские силы, вероятно, нанесли удары по российским военным объектам, расположенным вдоль российских наземных линий связи в Запорожской и южной части Донецкой областей;
- Должностные лица российской и оккупационной администрации продолжали вводить ограничения на передвижение и осуществлять строгую правоохранительную деятельность на оккупированных Россией территориях.
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