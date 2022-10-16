Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК Вагнер пытается унизить Минобороны РФ — оценки ISW

16 октября, 08:04
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Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель/ТАСС)

Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель/ТАСС)

Частная военная компания Вагнер пытается утвердить превосходство над МО России, а основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин хочет выслужиться перед российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны по итогам 15 октября.

Такой вывод его аналитики озвучивают, ссылаясь на видео, опубликованное в социальных сетях 13 октября. На записи военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота в неуказанном месте Херсонской области жалуются, что они воюют в этом районе с самого начала войны без перерывов и ротации войск. Военнослужащие утверждают, что их давят украинские войска, и подчеркивают, что у них один БТР на 80 человек, что сильно ограничивает их маневренность.

Видео дня

Отмечено, что после распространения видео 14 октября в Telegram-канале Вагнер появилось сообщение о том, что руководство Вагнер решило передать четыре внедорожника 126-му батальону береговой обороны в поддержку их усилий по удержанию линии фронта в Херсонской области.

«Передача базового оборудования отряду обычных российских сухопутных войск может быть скрытой критикой очевидной неспособности МО обеспечить предметами первой необходимости своих собственных солдат», — добавляют аналитики.

Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Араш-2

Военные эксперты ссылаются на информацию из российских и украинских телеграм-каналов, в которые «проникли» сведения от неназванных иранских источников. Количество закупленных беспилотников неизвестно.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявлял, что БПЛА Араш-2 обладают уникальными возможностями большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие города в Израиле как Тель-Авив и Хайфа. Однако военные эксперты сомневаются, что российские силы смогут использовать Араш-2 с большей эффективностью, чем они использовали Шахед-136.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

  • Россия проводит насильственную депортацию украинцев, что, вероятно, равносильно преднамеренной кампании этнических чисток в дополнение к очевидным нарушениям Конвенции по предотвращению преступления геноцида и наказания за него;
  • Известные российские военные блоггеры, вчера объявившие о существовании «списков расстрелов», якобы созданных МО России и нацеленных на них из-за освещения блоггерами операций в Украине, 15 октября отказались от своего заявления;
  • Войска РФ продолжали контратаки к западу от Кременной;
  • Российские военные блоггеры широко обсуждали вероятность украинского контрнаступления на Кременную и Сватово;
  • Российские источники утверждали, что украинские войска начали общее контрнаступление на севере Херсонской области;
  • Украинские силы, вероятно, нанесли удары по российским военным объектам, расположенным вдоль российских наземных линий связи в Запорожской и южной части Донецкой областей;
  • Должностные лица российской и оккупационной администрации продолжали вводить ограничения на передвижение и осуществлять строгую правоохранительную деятельность на оккупированных Россией территориях.

Карты боевых действий

Инфографика: ISW
Фото: Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Фото: Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Фото: Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Фото: Инфографика: ISW
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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