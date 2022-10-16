Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК Вагнер пытается унизить Минобороны РФ — оценки ISW 16 октября, 08:04 Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель/ТАСС)

Частная военная компания Вагнер пытается утвердить превосходство над МО России, а основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин хочет выслужиться перед российским диктатором Владимиром Путиным.



Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны по итогам 15 октября.



Такой вывод его аналитики озвучивают, ссылаясь на видео, опубликованное в социальных сетях 13 октября. На записи военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота в неуказанном месте Херсонской области жалуются, что они воюют в этом районе с самого начала войны без перерывов и ротации войск. Военнослужащие утверждают, что их давят украинские войска, и подчеркивают, что у них один БТР на 80 человек, что сильно ограничивает их маневренность.



Видео дня

Отмечено, что после распространения видео 14 октября в Telegram-канале Вагнер появилось сообщение о том, что руководство Вагнер решило передать четыре внедорожника 126-му батальону береговой обороны в поддержку их усилий по удержанию линии фронта в Херсонской области.



«Передача базового оборудования отряду обычных российских сухопутных войск может быть скрытой критикой очевидной неспособности МО обеспечить предметами первой необходимости своих собственных солдат», — добавляют аналитики.



Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Араш-2



Военные эксперты ссылаются на информацию из российских и украинских телеграм-каналов, в которые «проникли» сведения от неназванных иранских источников. Количество закупленных беспилотников неизвестно.



В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявлял, что БПЛА Араш-2 обладают уникальными возможностями большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие города в Израиле как Тель-Авив и Хайфа. Однако военные эксперты сомневаются, что российские силы смогут использовать Араш-2 с большей эффективностью, чем они использовали Шахед-136.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Россия проводит насильственную депортацию украинцев, что, вероятно, равносильно преднамеренной кампании этнических чисток в дополнение к очевидным нарушениям Конвенции по предотвращению преступления геноцида и наказания за него;

Известные российские военные блоггеры, вчера объявившие о существовании «с писков расстрелов», якобы созданных МО России и нацеленных на них из-за освещения блоггерами операций в Украине, 15 октября отказались от своего заявления;

писков расстрелов», якобы созданных МО России и нацеленных на них из-за освещения блоггерами операций в Украине, 15 октября отказались от своего заявления; Войска РФ продолжали контратаки к западу от Кременной;

Российские военные блоггеры широко обсуждали вероятность украинского контрнаступления на Кременную и Сватово;

Российские источники утверждали, что украинские войска начали общее контрнаступление на севере Херсонской области;

Украинские силы, вероятно, нанесли удары по российским военным объектам, расположенным вдоль российских наземных линий связи в Запорожской и южной части Донецкой областей;

Должностные лица российской и оккупационной администрации продолжали вводить ограничения на передвижение и осуществлять строгую правоохранительную деятельность на оккупированных Россией территориях.

Карты боевых действий



Фото: Инфографика: ISW

Фото: Инфографика: ISW

Фото: Инфографика: ISW

Фото: Инфографика: ISW