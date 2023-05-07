«Операция выполнена». Пригожин заявил, что Бахмут «не имеет стратегического значения» 7 мая, 02:00 Бахмут (Фото:Украинский свидетель)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин перед анонсированным выходом из Бахмута заявил, что этот город не имеет стратегического значения для РФ. По его словам, взятие города якобы не являлось главной целью так называемой «Бахмутской мясорубки».

«Следует отметить, что операция „Бахмутская мясорубка“ была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемола подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу „Бахмутская мясорубка“ полностью выполнила», — заявил Пригожин.



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По его словам, «стратегического значения для дальнейшего продвижения на запад населенный пункт Бахмут не имеет».

«Стратегическое значение для продвижения российской армии имеет взятие населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка — „Донбасское кольцо“, западнее которого открываются равнинные территории, на которых ВСУ трудно удерживать оборону в случае ведения наступления превосходящими силами российской армии», — заявил он.

По словам Пригожина, 8 октября 2022 года совместно с генералом армии оккупантов Сергеем Суровикиным было принято решение о начале операции «Бахмутская мясорубка» — «штурм населенного пункта Бахмут с целью спровоцировать Владимира Зеленского вбрасывать как можно больше сил для удержания Бахмута».

«Целью операции „Бахмутская мясорубка“ было дать возможность подразделениям российской армии занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал», — оправдывается он.