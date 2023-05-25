Чем закончит Пригожин. Главарь ЧВК Вагнера очень хочет стать новым хозяином России. Сможет ли? — анализ NV 25 мая, 19:54 NV Премиум Главный могильщик России. Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин на фоне кладбища с его убитыми бойцами (Фото:Reuters)

Как Евгений Пригожин воевал одновременно с Украиной и с российским минобороны, и почему проигрывает обе свои битвы.

«До 1 июня мы все выходим», — пафосно заявил 25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, имея в виду озвученное им ранее обещание вывести своих боевиков из Бахмута, передав позиции частям минобороны РФ.

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Для воюющей армии подобное публичное оглашение самостоятельного решения одного из ее подразделений выглядит вызывающе.

Впрочем, Пригожин всегда считал себя и своих боевиков чем-то отдельным от армейцев. И ему не привыкать вести собственную игру с ненавистным руководством российской военной машины — министром Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

Да и эпатажными заявлениями главарь «вагнеровцев» стал разбрасываться с необычайной легкостью.

На территории нынешней России найдется немного людей, публично осуждающих минобороны и кремлевскую элиту, — причем едва ли не все из них являются открытыми оппозиционерами и сейчас сидят в тюрьмах из-за своих политических взглядов.

Пригожин тоже сидел, и даже дважды, но еще в советские времена. Однако сейчас он декларирует личную лояльность Путину. И все равно позволяет себе крайне резкие высказывания о войне, Кремле и всей России.

«Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию просрать можем», — такое заявление сделал главарь ЧВК Вагнер пару дней назад. И только этими словами он не ограничивался.

В своем записанном 23 мая почти полуторачасовом видеоинтервью прокремлевскому политтехнологу и коллаборанту из Харькова Константину Долгову человек, некогда прославившийся как «повар Путина», а теперь руководящий многотысячным контингентом боевиков на Донбассе, примерил на себя роль Ким Ир Сена.