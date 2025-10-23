В России администратора Telegram-канала Мелитополь это Украина Яну Суворову приговорили к 14 годам колонии

21-летняя администратор Telegram-канала Мелитополь это Украина Яна Суворова получила 14 лет колонии. Ее обвиняли в наведении HIMARS на здание ФСБ.

Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает Медиазона.

Как говорится в публикации, Суворову задержали 20 августа 2023 года. В этот день во временно оккупированном Мелитополе произошли массовые задержания журналистов и блогеров, которых российские силовики связывали с местными Telegram-каналами и чатами — Мелитополь это Украина, РИА-Мелитополь и Гачи-уголок.

ФСБ утверждала, что сеть проукраинских медиа якобы служила «для сбора разведывательной информации и психологического воздействия на жителей региона».

Издание пишет, что суд проходил в закрытом режиме. Однако журналисты выяснили, что Суворову и ее коллег обвиняли, в частности, в том, что они навели HIMARS на здание мелитопольского колледжа на проспекте 50-летия Победы. Там располагались управления Росгвардии и ФСБ.

27 марта 2023 года ВСУ нанесли удар по колледжу.

На видео допроса, которое транслировала пропагандистская телепрограмма Вести, Суворова признавалась, что имеет отношение к «прилету». По словам девушки, сама она работала в здании напротив.

По данным Репортеров без границ, Яну Суворову сначала держали во временно оккупированном Мариуполе, а затем перевели в Таганрог в СИЗО-2, который имеет славу среди украинских военнопленных и гражданских заложников одной из самых страшных пыточных тюрем России.

В начале сентября 2025 года суд в Ростове назначил 15 лет тюрьмы и колонии строгого режима другому админу Telegram-канала Мелитополь это Украина — 27-летнему Владиславу Гершону.

Тогда же так называемый Запорожский областной суд во временно оккупированном Мелитополе вынес приговор админу РИА-Мелитополь Георгию Левченко — 16 лет строгого режима.

Летом на принудительное лечение так называемый суд направил еще одного фигуранта дела мелитопольской «агентурной сети» — Марка Калиуша. Уже в конце августа 2025 года он вернулся в Украину по обмену и рассказал об избиениях, пытках током и издевательствах во время следствия.

21 октября издание Слідство.Інфо опубликовало расследование, в котором говорится о том, что мелитопольскую журналистку Анастасию Глуховскую, которую еще в августе 2023 года захватила ФСБ РФ в заложницы, удерживают в печально известном СИЗО № 3 в Кизеле Пермского края — где заключенных, с высокой степенью вероятности, подвергают пыткам.