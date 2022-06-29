Допустили «просьбу о помиловании». Британец, приговоренный «судом ДНР» к смертной казни, подал «кассационную жалобу» — адвокат 29 июня, 10:56 Шон Пиннер (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS)

Приговоренный так называемым «судом» террористической организации «ДНР» к смертной казни британец Шон Пиннер «подал кассационную жалобу на это решение».

Об этом сообщила его адвокат Юлия Церковникова, пишет Интерфакс.

По ее словам, в случае ее отклонения Пиннер «будет писать прошение о помиловании».

«Мы подали кассационную жалобу, срок рассмотрения — два месяца. Если ее отклонят, мы будем писать прошение о помиловании. Клиент просит, я обязана», — сказала она.

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9 июня террористическая организация «ДНР» на фиктивном «судебном процессе» вынесла смертные приговоры трем военнослужащим ВСУ — британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну.



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