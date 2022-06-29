Допустили «просьбу о помиловании». Британец, приговоренный «судом ДНР» к смертной казни, подал «кассационную жалобу» — адвокат

29 июня, 10:56
Шон Пиннер (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS)

Шон Пиннер (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS)

Приговоренный так называемым «судом» террористической организации «ДНР» к смертной казни британец Шон Пиннер «подал кассационную жалобу на это решение».

Об этом сообщила его адвокат Юлия Церковникова, пишет Интерфакс.

По ее словам, в случае ее отклонения Пиннер «будет писать прошение о помиловании».

Читайте также:
Воевали за Украину. Что известно о двух британцах и марокканце, которых «суд ДНР» приговорил к смертной казни

«Мы подали кассационную жалобу, срок рассмотрения — два месяца. Если ее отклонят, мы будем писать прошение о помиловании. Клиент просит, я обязана», — сказала она.

Видео дня

9 июня террористическая организация «ДНР» на фиктивном «судебном процессе» вынесла смертные приговоры трем военнослужащим ВСУ — британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну.

https://www.youtube.com/watch?v=d6Gf9z7sdMg
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ДНР Смертная казнь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X