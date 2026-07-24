С 10 до 15 лет тюрьмы. Суд ужесточил приговор пропагандисту с каналов Медведчука Михаилу Шпиру — СБУ
Михаил Шпир был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (Фото: t.me/SBUkr)
На основании материалов Службы безопасности Украины и
прокуратуры суд усилил заочный приговор «политэксперту» телеканалов экс-нардепаот запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука Михаилу Шпиру — с 10 до 15 лет
тюрьмы.
Об этом 24 июля сообщается в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.
Шпир был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
«Согласно материалам дела, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину фигурант в качестве „политэксперта“ регулярно выступал на телеканалах Медведчука и распространял кремлевские месседжи», — сообщили в СБУ.
В 2020 году Шпир совершил побег в Москву и со временем стал одним из главных рупоров Кремля — в том числе публично поддерживая диктатора РФ Владимира Путина в его вооруженной агрессии против Украины, заявили в спецслужбе.
Более того, после временного захвата Херсона российские оккупанты назначили его «заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций» местной оккупационной «администрации», сообщили в СБУ.
«На этой „должности“ Михаил Шпир насаждал вражеский режим, распространял их тезисы, а во время бегства рашистов с правобережья Херсона санкционировал подрыв российскими войсками телекоммуникационных башен. Таким образом он хотел оставить местное население без вещания и связи», — заявили в спецслужбе.
По материалам следователей СБУ украинский суд признал фигуранта виновным по пяти статьям УК:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационистская деятельность);
- ч. 1 ст. 345 (угроза сотруднику правоохранительного органа);
- ст. 436 (пропаганда войны);
- чч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
Как напомнили в СБУ, еще в июне 2023 года Шпир уже получил заочный приговор — 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины. Новое, 15-летнее наказание, фигурант будет отбывать с момента задержания украинскими правоохранителями.
В СБУ 14 августа 2025 года заявили о разоблачении 12 приспешников подозреваемого в госизмене экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая действовали в Москве под видом общественного объединения Другая Украина.
Показания против них, в частности дал, «политический эксперт» из медийного пула Медведчука Кирилл Молчанов, которого весной 2025 года задержали в Польше. Сейчас он находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.
В СБУ сообщали, что Молчанов и его приспешники оправдывали российскую агрессию, дискредитировали Украину на международной арене и осуществляли дестабилизацию внутри стран-партнеров Украины. Кроме этого, Молчанов на улицах стран Европейского Союза организовывал акции, на которых призывал сворачивать международную поддержку Украины.
Этой деятельностью, по данным следствия, руководил лично Медведчук. Он в частности согласовал создание организации Другая Украина непосредственно с диктатором РФ Владимиром Путиным, после чего тот поручил ФСБ координировать этот проект, подытожили в СБУ.
Следователи СБУ сообщили о подозрении:
- Денису Жарких,
- Артему Марчевскому,
- Роману Коваленко,
- Руслану Калинчуку,
- Яну Таксюру,
- Юрию Дудкину,
- Руслану Коцабе,
- Наталье Хорошевской,
- Богдану Гиганову,
- Олегу Ясинскому
- Александру Лазареву.