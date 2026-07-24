Михаил Шпир был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (Фото: t.me/SBUkr)

На основании материалов Службы безопасности Украины и прокуратуры суд усилил заочный приговор «политэксперту» телеканалов экс-нардепаот запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука Михаилу Шпиру — с 10 до 15 лет тюрьмы.

Об этом 24 июля сообщается в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

Шпир был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Согласно материалам дела, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину фигурант в качестве „политэксперта“ регулярно выступал на телеканалах Медведчука и распространял кремлевские месседжи», — сообщили в СБУ.

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В 2020 году Шпир совершил побег в Москву и со временем стал одним из главных рупоров Кремля — в том числе публично поддерживая диктатора РФ Владимира Путина в его вооруженной агрессии против Украины, заявили в спецслужбе.

Более того, после временного захвата Херсона российские оккупанты назначили его «заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций» местной оккупационной «администрации», сообщили в СБУ.

«На этой „должности“ Михаил Шпир насаждал вражеский режим, распространял их тезисы, а во время бегства рашистов с правобережья Херсона санкционировал подрыв российскими войсками телекоммуникационных башен. Таким образом он хотел оставить местное население без вещания и связи», — заявили в спецслужбе.

По материалам следователей СБУ украинский суд признал фигуранта виновным по пяти статьям УК:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационистская деятельность);

ч. 1 ст. 345 (угроза сотруднику правоохранительного органа);

ст. 436 (пропаганда войны);

чч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Как напомнили в СБУ, еще в июне 2023 года Шпир уже получил заочный приговор — 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины. Новое, 15-летнее наказание, фигурант будет отбывать с момента задержания украинскими правоохранителями.

В СБУ 14 августа 2025 года заявили о разоблачении 12 приспешников подозреваемого в госизмене экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая действовали в Москве под видом общественного объединения Другая Украина.

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Показания против них, в частности дал, «политический эксперт» из медийного пула Медведчука Кирилл Молчанов, которого весной 2025 года задержали в Польше. Сейчас он находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.

В СБУ сообщали, что Молчанов и его приспешники оправдывали российскую агрессию, дискредитировали Украину на международной арене и осуществляли дестабилизацию внутри стран-партнеров Украины. Кроме этого, Молчанов на улицах стран Европейского Союза организовывал акции, на которых призывал сворачивать международную поддержку Украины.

Этой деятельностью, по данным следствия, руководил лично Медведчук. Он в частности согласовал создание организации Другая Украина непосредственно с диктатором РФ Владимиром Путиным, после чего тот поручил ФСБ координировать этот проект, подытожили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили о подозрении: