Избиение людей на Грушевского в 2014 году: экс-командир киевского Беркута и пятеро причастных получили от 7 до 10 лет заключения

Бывших командиров «Беркута» обвиняют в умышленных убийствах протестующих на Майдане Незалежности в феврале 2014 года (Фото: Наталья Кравчук / NV)

Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным ведомства, суд приговорил их к лишению свободы на сроки от семи до десяти лет. Бывший командир киевского Беркута получил 10 лет заключения, двое его подчиненных и бывший начальник отдела УБНОН ГУ МВД в Киеве — по восемь лет, а двое координаторов «титушек» — по семь лет. Бывших сотрудников правоохранительных органов также лишили специальных званий и права работать в правоохранительных органах.

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В Офисе генпрокурора отметили, что прокуроры доказали их причастность к насильственному подавлению протестов в январе 2014 года, незаконному задержанию 22 участников Революции Достоинства и других граждан, избиению задержанных, а также к фальсификации материалов для их последующего уголовного преследования.

По данным прокуратуры, 23 января 2014 года на улице Грушевского и улице Щорса (на тот момент носившей это название) правоохранители действовали совместно с «титушками». В ходе незаконных задержаний они применяли силу и спецсредства, наносили потерпевшим телесные повреждения и повреждали их имущество, а впоследствии на основании сфальсифицированных документов и ложных показаний добились необоснованного привлечения задержанных к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

Приговор был вынесен 13 июля 2026 года в порядке специального судебного производства. Досудебное расследование по делу проводили следователи Государственного бюро расследований.

В октябре 2025 года экс-командира киевского Беркута приговорили к 10 годам заключения за сокрытие преступлений против участников Революции Достоинства. Осужденным, вероятно, является Сергей Кусюк, который в то время командовал столичным Беркутом. Приговор был вынесен в отсутствие обвиняемого, поскольку он скрывается от следствия.