«Приговор» будет считаться фикцией. В ООН высказались о возможном судилище над украинскими защитниками в Мариуполе

23 августа, 15:39
Заседание Совбеза ООН с участием Владимира Зеленского (Фото:ООН/Facebook)

Заседание Совбеза ООН с участием Владимира Зеленского (Фото:ООН/Facebook)

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций обеспокоено возможным судилищем над украинскими военнопленными в Мариуполе. Они назвали этот «трибунал» нелегитимным.

Соответствующее заявление обнародовала Верховная комиссар ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Шамдасани заявила, что доступных подробностей мало, но фотографии и видеоматериалы, опубликованные в СМИ, свидетельствуют, что россияне построили металлические клетки, в которые поместят военнопленных во время судилища в филармонии Мариуполя.

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Как отметила комиссар, пленные должны иметь доступ к правовой защите, а «приговор» нелегитимного суда будет считаться фикцией, поскольку не соответствует нормам права.

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Она напомнила, что украинских бойцов удерживают в ненадлежащих условиях и, вероятно, подвергают пыткам.

В ООН призывают РФ предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным ими, включая тех, кто удерживается связанными с Россией вооруженными группами.

Как сообщалось, оккупанты намерены организовать судилище над украинскими военнопленными, большинство из которых защитники Мариуполя, в том числе бойцы полка Азов.

Главное управление разведки Минобороны сообщало, что для судилища срочно переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

https://www.youtube.com/embed/txiIgWqV7Ko

Чтобы придать вид " легитимности" этой акции, кафиры готовят специально обученных " свидетелей" и представителей российских пропагандистских СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если Россия решится провести судилище в оккупированном Мариуполе над попавшими в плен украинскими воинами, то переговоры станут невозможными.

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Теги:   Мариуполь ООН Военнопленные Война России против Украины

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