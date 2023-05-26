НМТ-2023: в персональных кабинетах абитуриентов появились приглашения на тестирование
Абитуриенты смогут найти приглашение на НМТ-2023 в своих персональных кабинетах (Фото:Kaitlyn Baker/Unsplash)
В персональных кабинетах абитуриентов появились приглашения на Национальный мультипредметный тест.
Как сообщили в пресс-службе Минобразования, в текущем году список мест проведения или график тестирований не публикуют публично, эту информацию можно найти в персональном кабинете.
В приглашении будет дата, время и место проведения НМТ.
Попасть в пункт тестирования можно будет за полчаса, однако за 10 минут до начала допуск абитуриентов прекратят.
Для тех, кто сдает НМТ за границей, процедура ничем не отличается от украинской. Время, указанное в приглашениях, ориентировано на киевское.
Уже второй раз НМТ проходит в Украине в условиях полномасштабного вторжения РФ.
В этом году тестирование пройдет в усовершенствованном формате. Обязательными предметами являются украинский язык и математика, третий предмет абитуриенты могли выбрать из перечня самостоятельно.