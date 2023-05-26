НМТ-2023: в персональных кабинетах абитуриентов появились приглашения на тестирование 26 мая, 15:25 Абитуриенты смогут найти приглашение на НМТ-2023 в своих персональных кабинетах (Фото:Kaitlyn Baker/Unsplash)

В персональных кабинетах абитуриентов появились приглашения на Национальный мультипредметный тест.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, в текущем году список мест проведения или график тестирований не публикуют публично, эту информацию можно найти в персональном кабинете.

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В приглашении будет дата, время и место проведения НМТ.

Попасть в пункт тестирования можно будет за полчаса, однако за 10 минут до начала допуск абитуриентов прекратят.

Для тех, кто сдает НМТ за границей, процедура ничем не отличается от украинской. Время, указанное в приглашениях, ориентировано на киевское.

Уже второй раз НМТ проходит в Украине в условиях полномасштабного вторжения РФ.

В этом году тестирование пройдет в усовершенствованном формате. Обязательными предметами являются украинский язык и математика, третий предмет абитуриенты могли выбрать из перечня самостоятельно.

