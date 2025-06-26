Шмыгаль поручил перераспределить системы РЭБ в прифронтовые регионы

В прифронтовые регионы направят дополнительные системы РЭБ (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Средства радиоэлектронной борьбы передислоцируют в прифронтовые регионы для защиты населения от атак дронов. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Очень важно защитить население от постоянных атак дронов», — отметил глава правительства.

По его словам, Министерству обороны и областным военным администрациям поручено наладить координацию с военными для оперативного перераспределения средств РЭБ в наиболее уязвимые регионы.

Шмыгаль также отметил важность безопасности путей эвакуации.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина разрабатывает новые дроны-перехватчики для защиты энергетики.

12 июня Кабинет министров упростил процедуру закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства.

26 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ночью атаковали Украину 41 дроном, ПВО обезвредила 24 из них. Зафиксировано попадание в семи локациях.

