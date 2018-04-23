Прием по правилам: Минобразования просит справки при зачислении детей в садик

Для зачисления ребенка в детский сад нужно подавать подобную школьной справку. Об этих новациях Министерства образования и науки Украины рассказали в сюжете Радио НВ.

Как сообщила в комментарии НВ в.о. начальника отдела дошкольного образования МОН Украины Светлана Нерянова, ведомство отменило форму первичной учетной документации, а именно "Медицинскую карту ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)". Для зачисления ребенка в садик нужно предоставить две справки, как уточнили в Министерстве образования и науки.

"Это форма 086-1/о и называется она" Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра". Такая справка заполняется на детей для зачисления как в учреждения дошкольного образования, так и в общие среднеобразовательные учебные заведения. Осталась актуальной форма 063-о, где указан порядок проведения профилактических прививок", - отметила Нерянов.

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Справки выдают детям от 1-го до 6-ти лет, которые впервые приходят в дошкольное учреждения. Их можно получить в поликлиниках, сообщила представитель Министерства образования.

Прививки

Медицинская реформа в Украине предусматривает переход к электронным формам документов. Об этом рассказал в комментарии НВ председатель правления общественной организации Родители за вакцинацию Тимофей Бадиков. Электронные медицинские формы уменьшат риск подделки справок относительно прививок детей, говорит он. Также реформа предусматривает, что прививки детям можно будет делать не обязательно по месту прописки. После подписания декларации у семейного врача, вакцинацию можно пройти не по месту жительства, отметил Бадиков.

Вакцинация для детей в Украине является обязательной и бесплатной, говорит Бадиков. Детей дошкольного возраста должны вакцинировать от десяти инфекций. Министерством здравоохранения утвержден календарь прививок, согласно которому установлен перечень и порядок их проведения.

Какие правила вакцинации детей дошкольного возраста в разных странах мира

Во многих странах мира дети не могут посещать дошкольные учебные заведения, если им не сделали прививки по календарю. А вот, в частности, в Австралии семья не получит социальные выплаты, если ребенка не вакцинировали. В большинстве европейских стран прививки являются добровольными, хотя существуют страны, где этого не избежать. В Италии вакцинация обязательна для посещения государственного дошкольного учреждения и школы. Если ребенок не получил прививку вовремя, то родители должны заплатить штраф от 100 до 500 евро. В Германии родители должны доказывать, что они проводили консультацию по вакцинации прежде чем приводить детей в детский сад. Во Франции детям необходимо делать 11 обязательных прививок согласно календарю вакцинации, там без прививок они не могут посещать садики. Дети в США также не могут посещать школы и дошкольные учебные заведения, если им не сделали прививки по календарю, но есть исключения. Отказаться от прививки ребенку можно по медицинским, религиозным или мировоззренческим причинам.

Согласно приказу Минздрава, детям до 18 месяцев нужно пройти вакцинацию от гепатита Б, туберкулеза, кори, паратита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. В 6 лет ребенок должен получить вторую дозу прививок от кори, паратита и краснухи, а также пройти ревакцинацию от дифтерии и столбняка, а также полиомиелита.