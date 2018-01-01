Приехал в суд и позвонил в полицию. В Киеве задержали подозреваемого в убийстве беглеца Вчера, 23:38 57 Цей матеріал також доступний українською Андрей Елкин приехал в Голосеевский районный суд и сам позвонил в полицию Фото: Антон Страшко / ТСН

Подозреваемый в убийстве Андрей Елкин приехал в Голосеевский районный суд, из которого бежал накануне, и сам позвонил в полицию, чтобы его взяли под стражу, передает ТСН.

На место событий прибыли представители полиции и прокуратуры. По их словам, подозреваемый будет выполнять определенное судом решение - накануне Голосеевский суд Киева постановил взять подозреваемого под стражу вместо домашнего ареста.

Как сообщает телеканал, Елкин уверяет, что убежал из суда в знак протеста против содержания в СИЗО.

"Мужчина утверждает, что бежать не собирался, а лишь демонстрировал свое несогласие с решением, ведь имел решение Европейского суда по правам человека, что он не может содержаться в таких условиях в течение более шести лет... Задержанный называет решение суда произволом и говорит - бежать не собирался, а только привлекал внимание к своему делу", - говорится в сообщении.

За побег против Елкина возбуждено еще одно дело.

Правоохранители уверены, что Елкин убежал бы из страны при первой возможности, "однако не смог воплотить этот замысел в жизнь".

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, "подозреваемый задержан и доставлен в Голосеевское управление полиции".

Напомним, в четверг, 6 декабря, в Киеве из здания суда бежал подозреваемый в убийстве, который находился до того под домашним арестом. По имеющейся информации, когда судья изменил ему меру пресечения на содержание под стражей, Елкин "вышел в коридор и исчез".