«Возможны все сценарии». В Минобороны Украины рассказали, каких действий ожидают от РФ в Приднестровье

4 мая, 15:38
Цей матеріал також доступний українською
Блокпост в окрестностях Тирасполя (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Блокпост в окрестностях Тирасполя (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Россия может готовиться использовать территорию Молдовы для того, чтобы вести оттуда агрессию против Украины, считает замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Такое мнение она высказала в интервью НВ, отвечая на вопрос о том, готова ли Украина к развитию военных действий со стороны РФ в непризнанном Приднестровье. Маляр также прокомментировала вероятность такого развития событий.

Видео дня

«Мы анализировали, как Россия поражает цели на украинской территории и сделали вывод, что Украину они рассматривают как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Да, мы большая цель, но промежуточная», — констатировала заместитель министра обороны Украины.

Читайте также:

Анна Маляр, заместитель министра обороны: определенные территории временно заняты, но мы их вернем. (Фото:Министерство обороны Украины) «Быстрых побед не будет». Заместитель министра обороны Маляр реалистично оценила ситуацию на фронте — интервью НВ

По ее словам, если во время первого этапа захвата территории Крыма и Донбасса в 2014 году россияне сохраняли там инфраструктуру — школы, садики, предприятия — и продолжают ими пользоваться, то сейчас «они равняют украинские города с землей».

«Их не интересует украинская инфраструктура. Значит, они решают другую задачу. Мы видим, как они разрушают нашу военную инфраструктуру, я не могу раскрывать детали, но могу сказать по характеру этих поражений, что они планируют использовать эту территорию, чтобы двигаться дальше», — добавила Маляр.

https://www.youtube.com/embed/UE4bct40aDI

Она подчеркнула, что все постсоветское пространство можно рассматривать как зону риска, о чем Украина постоянно говорит западным партнерам. «Путин использует территорию Беларуси, чтобы вести агрессию против Украины, есть такой план, скорее всего, и в отношении Молдовы. Тем более, мы фиксируем сейчас подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, а также знаем, что те российские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и мы к ним готовимся», — заверила Маляр.

Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Молдова Армия России Приднестровье Российская армия Война России против Украины Анна Маляр

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X