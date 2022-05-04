«Возможны все сценарии». В Минобороны Украины рассказали, каких действий ожидают от РФ в Приднестровье 4 мая, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Блокпост в окрестностях Тирасполя (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Россия может готовиться использовать территорию Молдовы для того, чтобы вести оттуда агрессию против Украины, считает замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Такое мнение она высказала в интервью НВ, отвечая на вопрос о том, готова ли Украина к развитию военных действий со стороны РФ в непризнанном Приднестровье. Маляр также прокомментировала вероятность такого развития событий.

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«Мы анализировали, как Россия поражает цели на украинской территории и сделали вывод, что Украину они рассматривают как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Да, мы большая цель, но промежуточная», — констатировала заместитель министра обороны Украины.

По ее словам, если во время первого этапа захвата территории Крыма и Донбасса в 2014 году россияне сохраняли там инфраструктуру — школы, садики, предприятия — и продолжают ими пользоваться, то сейчас «они равняют украинские города с землей».

«Их не интересует украинская инфраструктура. Значит, они решают другую задачу. Мы видим, как они разрушают нашу военную инфраструктуру, я не могу раскрывать детали, но могу сказать по характеру этих поражений, что они планируют использовать эту территорию, чтобы двигаться дальше», — добавила Маляр.

Она подчеркнула, что все постсоветское пространство можно рассматривать как зону риска, о чем Украина постоянно говорит западным партнерам. «Путин использует территорию Беларуси, чтобы вести агрессию против Украины, есть такой план, скорее всего, и в отношении Молдовы. Тем более, мы фиксируем сейчас подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, а также знаем, что те российские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и мы к ним готовимся», — заверила Маляр.



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