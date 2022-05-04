Украина не видит огромной угрозы со стороны Приднестровья — Минобороны 4 мая, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Александр Мотузяник (Фото:UkraineMediaCentre Kyiv)

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что сейчас в ведомстве не видят огромной угрозы для Украины со стороны оккупированного Россией Приднестровья.

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«Скажу только, что там непростая ситуация. По состоянию на сейчас мы не видим огромной угрозы для Украины со стороны Приднестровья, но, тем не менее, Генеральный штаб внимательно мониторит ситуацию и следит за тем, что там происходит», — сказал спикер во время брифинга в Медиацентре Украина, отвечая на вопросы журналистов.



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Он сообщил, что сейчас российские подразделения в Приднестровье приведены в полную боевую готовность, «местные вооруженные формирования» тоже несут службу в усиленном режиме.



«Местная власть там запретила любые мероприятия, в том числе на территории военных объектов или воинских частей… РФ постоянно нагнетает ситуацию, чтобы запугать местное население, что якобы есть угроза Приднестровью со стороны Украины. Но это абсолютная чушь. Российская пропаганда выдумывает какие-то украинские беспилотники, [которые] якобы летают над складами оружия и боеприпасов. Все это абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул Мотузяник.

Британская газета The Times со ссылкой на источники писала, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.

Ранее в Приднестровье произошло несколько взрывов, которые, по данным Главного управления разведки, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военные сборы». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Генеральное управление разведки Минобороны сообщало, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны России и не боится ее войск.



22 апреля замкомандира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить еще один «выход в Приднестровье». По его словам, там якобы замечают факты «притеснения русскоговорящего населения». Кишинев отверг обвинения, подчеркнул свой нейтралитет в войне и призвал страну-агрессора его уважать.

Что затевает Путин в Приднестровье? – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/UYCd1FS-5q4

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