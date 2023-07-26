ВСУ днем сбили два Калибра. Воздушные силы предупреждают о новых пусках ракет 26 июля, 17:19 Работа ППО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские силы днем в среду, 26 июля, уничтожили две крылатые ракеты Калибр в небе над Винницкой областью. Воздушные силы также предупреждают о новых пусках ракет с района Каспийского моря.

Пресс-служба Воздушных сил в Telegram сообщила, что россияне атаковали Украину крылатыми ракетами Калибр с акватории Черного моря. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. В ВСУ предполагают, что пуски ракет осуществлялись с российской подлодки.

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«Обе ракеты сбиты в Винницкой области», — говорится в сообщении.

Также Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря. По их данным, в украинское воздушное пространство ракеты войдут в период с 18:00 до 18:30.

«Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен приблизительно в 17:40! Не исключены пуски крылатых ракет с акватории Черного моря и баллистики с территории России и временно оккупированных территорий!» — говорится в сообщении.

Ранее 26 июля в большинстве регионах Украины объявили воздушную тревогу и предупреждали о ракетной опасности. Также Воздушные силы сообщали, что с российского аэродрома Оленья вылетели 12 бомбардировщиков Ту-95мс.