Летели на Староконстантинов. Игнат рассказал, куда пытались попасть российские оккупанты во время последней ракетной атаки 26 июля, 21:24 Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал детали атаки российских оккупантов с использованием крылатых и баллистических ракет (Фото:armyinform.com.ua)

Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что во время ракетной атаки в среду, 26 июля, российские оккупанты направили крылатые ракеты в район города Староконстантинов Хмельницкой области.

Об этом он сообщил во время Национального телемарафона.

«Ракеты были пущены с Каспия. Сначала залетели с юго-востока, далее — на Харьковщину, затем изменили курс к Днепру. Оттуда изменили курс на Кировоградщину, затем на пересечении Винницкой и Одесской области пошли на Львовскую и Тернопольскую области», — сказал Игнат.

Видео дня

По его словам, во Львовской области воздушные цели развернулись на 180 градусов и были направлены в район города Староконстантинов Хмельницкой области, где на юго-восточной окраине города находится аэродром 7-й бригады тактической авиации Военно-воздушных сил ВСУ.

Во время атаки работали истребители и подразделения зенитно-ракетных войск.

«Есть информация о сбивании крылатых ракет на Киевщине, Днепре и на Харьковщине», — сказал Игнат, добавив, что более точная информация будет опубликована позже.

Игнат связывает массированный обстрел с заседанием Совета Украина-НАТО.

«Сегодня проходит саммит Украина-НАТО (Игнат оговорился и назвал заседание Совета Украина-НАТО саммитом — ред). Враг всегда на такие даты делает такие провокации», — сказал он.

В среду, 26 июля, Россия массированно обстреляла Украину. Воздушные силы предупреждали о пуске гиперзвуковых ракет Кинжал. В Хмельницкой области сообщали о взрывах и работе ПВО. Воздушные силы вечером в среду зафиксировали пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря.