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Аномалия или закономерность

Причиной массового недомогания в детском саду Львова стал вирус

Вчера, 17:12
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Недомогание воспитанников детского сада №153 во Львове не связано с пищевым отравлением, сообщили в управлении образования Львовского городского совета.

Согласно результатам лабораторного исследования, дети заболели из-за энтеровируса.

"Это энтеровирусная инфекция, которая не имеет никакого отношения к питанию. То есть в любом случае это не пищевое отравление", - отметила начальник управления образования горсовета Зоряна Довганык.

Напомним, что в детском саду №153, расположенном на улице Научной во Львове, заболели десять воспитанников ясельной группы.

Теги:   Львов

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