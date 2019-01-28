Причиной массового недомогания в детском саду Львова стал вирус Вчера, 17:12 441 Цей матеріал також доступний українською

Недомогание воспитанников детского сада №153 во Львове не связано с пищевым отравлением, сообщили в управлении образования Львовского городского совета.

Согласно результатам лабораторного исследования, дети заболели из-за энтеровируса.

"Это энтеровирусная инфекция, которая не имеет никакого отношения к питанию. То есть в любом случае это не пищевое отравление", - отметила начальник управления образования горсовета Зоряна Довганык.

Напомним, что в детском саду №153, расположенном на улице Научной во Львове, заболели десять воспитанников ясельной группы.