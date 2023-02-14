Россия опять запустила в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями — Игнат 14 февраля, 16:21 Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео / YouTube)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты запустили в воздушное пространство Украины 14 февраля шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.

«Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая», — сказал он в комментарии УП.

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Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения нашей ПВО, как ложную цель, объяснил Игнат. Радиолокационные отражатели на них являются средством увеличения заметности.

Он добавил, что не знает, могли ли подобные воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой. Однако, по словам спикер, теоретические такие шары могут залететь в пространство соседних иностранных государств, поскольку меняют направление в зависимости от силы и направления ветра.

Днем во вторник, 14 февраля, Молдова закрывала свое воздушное пространство. Ограничения для авиации действовали более трех часов.

Вечером 12 февраля в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах заявляли, что РФ запустила разведывательный беспилотник и воздушные шары с угловыми отражателями.