Россия посадила в Энгельсе четыре бомбардировщика Ту-95МС — Воздушные силы 2 августа, 21:56 В воздухе стратегические бомбардировщики РФ (Фото:Amarhgil/Wikimedia)

Украинские силы зафиксировали взлет четырех российских бомбардировщиков Ту-95МС, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Обновлено 22:38 По данным мониторинговых Telegram-каналов, все российские борты, которые были в воздухе, сели на аэродроме Энгельс. Воздушные силы эту информацию не комментировали.

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Обновлено 22:50 Командование Воздушных сил подтвердило, что все российские борты сели на аэродроме Энгельс.

«По состоянию на 22.45, все борта Ту-95мс совершили посадку на аэродроме базирования стратегической авиации „Энгельс“ (Саратовская область)», — говорится в сообщении.

По данным командования, стратегические бомбардировщики взлетели из аэродрома Оленья в Мурманской области и направляются в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря.

«Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет — 22:30», — говорится в сообщении.

Воздушные силы призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обещают дополнительно предупредить в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет.

Ранее пресс-секретарь командования Наталья Гуменюк сообщала, что военные РФ собирают разведывательные данные и могут готовиться к мощным атакам.