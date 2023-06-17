Работает ПВО. В Киевской области был замечен беспилотник — ОВА

17 июня, 17:36
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Власти призвали жителей области находиться в укрытиях и в других безопасных местах до конца воздушной тревоги (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Власти призвали жителей области находиться в укрытиях и в других безопасных местах до конца воздушной тревоги (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

В воздушном пространстве Киевской области был зафиксирован беспилотник.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА в Telegram.

«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели», — говорится в сообщении.

Власти призвали жителей области находиться в укрытиях и в других безопасных местах до конца воздушной тревоги.

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Также украинцев просят соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Накануне, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты, на подлете к Киеву и над городом сбили 12 ракет: шесть Калибров и шесть Кинжалов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беспилотник Киевская область Воздушная тревога

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