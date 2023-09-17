Российские оккупанты запустили несколько групп дронов — Воздушные силы

17 сентября, 22:06
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Российско-иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:tvtoront/Twitter)

Российско-иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:tvtoront/Twitter)

Россияне запустили несколько групп дронов из временно оккупированного Крыма в направлении южных областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

«Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей», — говорится в сообщении.

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Воздушные силы предупреждают, что возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА.

Командование призвало украинцев в случае объявления воздушной тревоги — направляться в укрытие.

В ночь на воскресенье, 17 сентября, россияне запустили по Украине шахеды и крылатые ракеты. Атака была направлена преимущественно на Одесскую область.

Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 вражеских целей, в том числе все вражеские дроны. Ракеты, которые не удалось сбить, попали по территории аграрного предприятия в Одесской области.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Дроны Война России против Украины

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