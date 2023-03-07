В Черном море сейчас нет ракетоносителей с Калибрами — Гуменюк 7 марта, 15:24 В Черном море находятся 11 кораблей, среди которых нет ракетоносителей (Фото:Минобороны России/Facebook)

Россия не вывела в Черное море носители ракет типа Калибр, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Сейчас мы получили информацию о том, что все ракетоносители заведены в пункты базирования», — сказала она в эфире телемарафона во вторник, 7 марта.

Гуменюк добавила, что оккупанты сначала завели в пункты базирования надводные ракетоносители, а после — подводные. Таким образом, по ее словам, в Черном море находятся 11 кораблей, среди которых ракетоносителей нет совсем.

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Спикер отметила, что ситуация с наличием ракетоносителей в Черном море «динамически меняется». Погодная ситуация, по ее данным, стабильная и не влияет на маневры врага в Черном море, штормового предупреждения также нет.

«Оперативной информации не было о том, что есть какие-то внешние причины для заведения кораблей. Поэтому то, что они сейчас маневрируют и пытаются изменять пункты положения кораблей — это, скорее всего, попытка подыскать новую тактику», — отметила она.

Гуменюк считает, что российские маневры вызваны необходимостью переснарядить ракетоносители или, по ее словам, «морально-психологический дух россиян не такой уж и боевой».

Накануне Гуменюк говорила, что Россия пока "поставила на паузу" массированные ракетные атаки по Украине.

В Воздушных силах сообщали, что РФ больше не наносит массированные ракетные удары по Украине, поскольку столкнулась с дефицитом высокоточного вооружения.