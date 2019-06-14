Причастность Кремля к уничтожению Ил-76 и начало выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО. Главные новости 14 июня 14 июня, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Подозреваемый в теракте в Новой Зеландии отказался признавать вину, а Парубий передал КСУ доказательство существования коалиции.

НВ собрало главные новости дня.

Украинский Ил-76 был уничтожен наемниками Вагнера по приказу Кремля

СБУ установила причастность Кремля к уничтожению Ил-76 ВВС Украины в 2014 году. Решение об уничтожении самолета было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба ВС РФ, известным как «частная военная компания «Вагнера». Читать далее…

В РФ началась выдача российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей Украины. Читать далее…

Парубий передал КСУ важное доказательство существования коалиции

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в парламентскую коалицию. Читать далее…

ПЦУ пригрозила Филарету последствиями из-за созыва «собора УПЦ-КП»



В ПЦУ заявили, что почетный патриарх ПЦУ Филарет не имеет права единолично созывать «поместный Собор УПЦ-КП». В Киевской митрополии добавили, что проведение каких-либо мероприятий от имени ликвидированной УПЦ-КП является незаконным. Читать далее…

Международная следственная группа намерена назвать имена причастных к крушению МН17 — СМИ

По данным СМИ, международная совместная следственная группа (JIT) планирует обнародовать имена подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом. Читать далее…

Зеленский встретился с семьями пленных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива. Читать далее…

Вакарчук готов стать премьер-министром в случае необходимости

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук готов возглавить украинское правительство в случае необходимости, заявила глава штаба политической силы Юлия Клименко. Читать далее…

Подозреваемый в теракте в мечетях Новой Зеландии отказался признать вину

Подозреваемый в нападении на две мечети в Новой Зеландии, в результате которых погиб 51 человек, на суде заявил о своей невиновности. Читать далее…

Зеленский назначил главу Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы Украины. Читать далее…

Правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом ушло в отставку

В Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку, сообщил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь. Напомним, что в Молдове действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, которое имеет поддержку Конституционного суда. Читать далее…