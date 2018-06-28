"Приближаются к нулю": Денисова рассказала о шансах посетить Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию Белый медведь в российском городе Лабытнанги, где содержат украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

В комментарии Громадському Денисова рассказала, что сейчас ее не пускают в колонию.

Она сказала, что продолжала стучать в дверь, ей сообщили, что "передали информацию о ее прибытии", и сказали ждать.

Украинский омбудсмен рассказала, что мимо на территорию проехала уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".

Денисова также сказала, что у колонии присутствуют украинские журналисты из УНИАН, телеканалов 1+1, Украина и Прямой. Их также не пускают.

На вопрос, есть ли какие-то шансы посетить Сенцова, Денисова ответила, что "шансы этого приближаются к нулю".

В то же время сама Москалькова опубликовала в Instagram фото с территории колонии.

"Приехала в ВК Белый медведь вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым", - говорится в описании к фото.

Напомним, что 18 и 26 июня украинские омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

15 июня омбудсмен прибыла в российской колонии, где содержится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии было подтверждено во время повторной телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.