Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологично и ударной силой — Зеленский 28 мая, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 мая, в традиционном вечернем обращении заявил, что ожидает хороших новостей о поставке Украине оружия уже на следующей неделе.

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«Каждый день работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологично и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю хороших новостей относительно этого уже на следующей неделе», — сказал президент.

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В то же время, он отметил, что ситуация на фронте очень сложная.

«Особенно в тех районах на Донбассе и в Харьковской области, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя. Ключевые направления борьбы на фронте — это, как и раньше, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление… Но наша оборона держится. Там несказанно сложно. И я благодарен всем, кто выдерживает это давление оккупантов», — подчеркнул Зеленский.

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