«Снесло полздания вместе со всем силовым блоком». В Кременной во время совещания «мэра» от «ЛНР» произошел взрыв, есть погибшие — ОВА 25 апреля, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА (Фото:Луганская областная государственная администрация / Facebook)

Во временно захваченной Кременной Луганской области произошел взрыв во время совещания с участием «народного мэра» от псевдореспублики «ЛНР» и «коллаборантов», в результате есть погибшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире всеукраинского марафона.

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"…Когда в [мэрии] Кременной началось совещание силовиков и так называемого «народного „лнровского“ мэра», как они любят говорить, «прозвучал хлопок». После этого «хлопка» снесло полздания вместе со всем силовым блоком и коллаборантами, которые должны были «возглавлять» оккупированную территорию… По перехвату, который мы получили, в Кременной у них очень много силовиков осталось навсегда, очень много тяжело раненых", — рассказал он.



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Ранее о взрыве сообщал советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, речь о взрыве бытового газа в здании горисполкома из-за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого многие погибли и были ранены. Также, по информации Геращенко, взрыв бытового газа произошел в районном отделении полиции, «где на совещание собралась группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантов».

25 апреля Гайдай заявил, что украинские защитники тактически отошли от Новотошковского, российские оккупанты продолжают попытки совершить прорыв в Рубежном и Попасной. 21 апреля он сообщал, что россияне захватили 80% территории области.

Ранее Гайдай объяснял отход ВСУ от Кременной после двух месяцев обороны:

«Ничего сверхъестественно критичного тут нет, не надо искать зраду. Просто нет смысла стоять на одном месте, всем погибнуть, не нанести существенного урона врагу. Никакого героизма в этом нет. Поэтому было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать».

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