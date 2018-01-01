При въезде в оккупированный Крым задержали крымскотатарского активиста - Чубаров Сегодня, 22:46 26 Цей матеріал також доступний українською Эдема Бекирова задержали при въезде в Крым со стороны Чонгара Фото: Gayana Yuksel via Facebook

В среду, 12 декабря, на административной границе при въезде в оккупированный Крым задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

По его словам, российские силовики задержали крымского татарина около 08.30 утра при прохождении паспортного контроля. После шестичасового задержания его вывезли вглубь полуострова.

"Эдема Бекирова привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где российские оккупанты в присутствии назначенного адвоката выдвинули ему обвинения. Эдему Бекирову дали возможность сообщить своей жене по телефону о месте своего пребывания",- проинформировал Чубаров.

Эдем Бекиров въехал в Крым со стороны Чонгара для посещения 78-летней матери и родственников. Сам живет в поселке Новоалексеевка Херсонской области.