«Кинули в мясорубку». При отступлении из Лимана погибли российские спецназовцы элитной бригады ГРУ — СМИ 4 октября, 21:54 Российская военная техника в Донецкой области, 3 октября (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В захвате города Лиман в Донецкой области, откуда российские войска отступили в начале октября, принимали участие элитные войска РФ, выяснила Русская служба Би-би-си.

Ссылаясь на информацию из соцсетей и поговорив с родственниками погибших, журналисты выяснили, что при отступлении из Лимана погибли как минимум девять военнослужащих 3-й гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которая базируется в Тольятти. Еще один военный из подразделения был тяжело ранен.

Видео дня

Среди погибших, как установило издание — рядовые Данил Бойков и Алексей Чиндин, младший лейтенант Виктор Горобец, старший лейтенант Вячеслав Зинцов, старшины Андрей Шорин и Юрий Филатов. Военнослужащих Карпенко и Узбякова (их полные имена не называются) с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь. Узбяков позже умер. Самому младшему из погибших было 19 лет.

«Всю третью спец.бригаду спецназ погубили. Кинули в мясорубку. Какой он у меня красивый. 19 лет», — рассказала мать ликвидированного оккупанта.



«Погибла вся группа почти. Ребята герои настоящие. Жаль только, что нет больше этих героев», — подтвердила Би-би-си сестра одного из погибших. «Всего погибло девять человек, двое раненых», — сообщила жена другого захватчика.

Родственники военнослужащих не знают точно, где и как они погибли, а также когда их тела вернут семьям, отмечает издание.

«Знаю, что вот этих ребят там бросили, они целые сутки отбивались, но не смогли. Погиб мой брат, ему был всего лишь 21 год, погиб его друг, ему 19 лет», — рассказала сестра оккупанта.

Российские СМИ почти никогда не сообщают об операциях с участием спецназа ГРУ, особенно если речь идет об отступлениях, отмечает Би-би-си.

«Пропаганда всегда стремится выставить дело так, что на конкретном участке фронта провалились не кадровые военные, а российские добровольцы и мобилизованные из самопровозглашенных республик», — пишет издание.

Об отступлении из-под Лимана российские «военкоры» «рассказывали в схожих интонациях», утверждает Би-би-си. Издание приводит несколько цитат военных журналистов и Telegram-каналов, где говорится, что в обороне города участвовали «добровольцы», казаки, а также мобилизованные жители самопровозглашенной «ЛНР». Из сообщений «военкоров» также следует, что в боях принимала участие регулярная российская армия. Однако спецназ ГРУ в них действительно не упоминается.

Как предполагает Би-би-си, гибель не менее девяти военных 3-й бригады ГРУ под Лиманом — самая крупная единовременная потеря 3-й бригады специального назначения. При этом, по словам одной из собеседниц журналистов, подразделение несет потери с самого начала войны.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.