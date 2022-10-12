«Ее звали Любовь». Во время обстрела Киева 10 октября погибла работница Укртелекома 12 октября, 13:21 Российские оккупанты обстреляли центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Стало известно имя еще одной жертвы ракетных обстрелов Киева, совершенных армией РФ 10 октября.

10 октября в результате ракетных обстрелов Россией центральной части Киева погибла сотрудница Укртелеком. «Ее звали Любовь. Любовь Авраменко. Она шла на работу, в офис корпоративного центра, чтобы у нас с вами была телефонная связь и интернет», — написала в facebook Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM (основной акционер Укртелекома).

Видео дня

Емченко добавила, что Любовь Авраменко погибла возле красного корпуса университета, от российской ракеты. Она добавила, что пишет только сейчас, потому что уже знают наверняка, что это была именно сотрудница Укртелекома.

«Я решила написать об этом для того, чтобы такие герои без оружия (и очень часто — без имени) не стали статистикой. Чтобы мы знали и произносили их имена вслух и с благодарностью. Чтобы мы их помнили, их вклад и нашу победу ценили. Энергетики, телекомщики, коммунальщики, ГСЧС — реальные герои. Их работа — отдельный огромный фронт», — написала Наталья Емченко.

Ранее стало известно, что во время ракетных обстрелов Киева погибла Оксана Леонтьева, медик из Охматдета.