Оккупанты ранили итальянского журналиста и убили его украинского коллегу возле Антоновского моста 26 апреля, 19:46 Коррадо Дзунино (Фото:repubblica.it)

Российские оккупанты в среду, 26 апреля, обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, в результате погиб мирный житель и был ранен журналист итальянской газеты La Repubblica.

В Херсонской ОВА сообщили в Telegram, что в результате российского обстрела один мужчина погиб на месте.



Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, журналист работал над материалом о жизни в городе, который после освобождения от российских оккупантов регулярно подвергается обстрелам со стороны россиян. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением плеча. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



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Издание La Repubblica пишет, что имя раненого журналиста — Коррадо Дзунино. По данным газеты, погибший гражданский был фиксером, у него остались жена и сын. Дзунино подчеркнул, что в момент обстрела на нем был жилет с надписью Пресса.

Издание предполагает, что журналист с коллегой попали в засаду российских снайперов.

Глава МИД Италии Антонио Таяни ранее писал в Twitter о возможной атаке российского беспилотника.