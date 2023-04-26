Оккупанты ранили итальянского журналиста и убили его украинского коллегу возле Антоновского моста

26 апреля, 19:46
Поделиться:
Коррадо Дзунино (Фото:repubblica.it)

Коррадо Дзунино (Фото:repubblica.it)

Российские оккупанты в среду, 26 апреля, обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, в результате погиб мирный житель и был ранен журналист итальянской газеты La Repubblica.

В Херсонской ОВА сообщили в Telegram, что в результате российского обстрела один мужчина погиб на месте.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, журналист работал над материалом о жизни в городе, который после освобождения от российских оккупантов регулярно подвергается обстрелам со стороны россиян. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением плеча. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Видео дня

Издание La Repubblica пишет, что имя раненого журналиста — Коррадо Дзунино. По данным газеты, погибший гражданский был фиксером, у него остались жена и сын. Дзунино подчеркнул, что в момент обстрела на нем был жилет с надписью Пресса.

Издание предполагает, что журналист с коллегой попали в засаду российских снайперов.

Глава МИД Италии Антонио Таяни ранее писал в Twitter о возможной атаке российского беспилотника.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Италия Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины Антоновский мост

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X