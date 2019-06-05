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«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео

Сегодня, 11:46
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«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео - фото

Скриншот с видео postironicpol/t.me

Жена погибшего горняка не могла сдержать слез

Журналист Прямого Матвей Ганапольский в сюжете о покупке телеканалом квартиры для семьи погибшего горняка Михаила Павлика позволил себе довольно грубое поведение в отношении его жены.

Как видно из опубликованного фрагмента, все еще находящаяся в трауре супруга шахтера во время сьемки не могла сдержать слез.

В свою очередь Ганапольский решил попросить своего ассистента принести воды.

Женщина же, решив, что он пытается о ней позаботиться, сказала, что не хочет пить, в ответ на что журналист заявил, что вода вообще-то для него.

«Я хочу! При чем тут вы?», — заявил Ганапольский.

Ранее сообщалось, что телеканал Прямой, который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, купил жилье для семьи горняка Михаила Павлика, погибшего в результате аварии на шахте ГП Львовуголь в селе Селец.

Теги:   Видео Журналист Матвей Ганапольский

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