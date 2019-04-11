Президентские выборы в Украине и арест Ассанжа в Лондоне. Главные новости 11 апреля Вчера, 20:00 344 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости Коллаж НВ

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обвинил команду действующего главы государства Петра Порошенко в публикации ролика, где шоумена сбивает фура, а в Великобритании арестовали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

НВ собрало самые важные новости дня.

В штабе Порошенко рассказали о первых переговорах с Путиным

Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев рассказал, что первая встреча украинского президента с главой РФ Владимиром Путиным происходила с достаточно острыми моментами. Читать далее...

Кононенко вызвали на допрос в НАБУ после расследования Схем

НАБУ вызвало на допрос соратника президента и заместителя председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Читать далее...

В Лондоне арестовали основателя Wikileaks Ассанжа

Британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года укрывался в посольстве Эквадора. Читать далее...

Митрополит Епифаний заявил, что Россия запугивает другие церкви в вопросе признания ПЦУ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Россия задействовала все возможные средства, чтобы поместные православные церкви как можно дольше не признавали ПЦУ. Читать далее...

ГПУ взялась за кипрскую "прокладку", которая нанесла ущерб армии на 50 млн гривен

Главное следственное управление ГПУ расследует растрату средств Минобороны должностными лицами при закупке БМП-1 у кипрской PetraLink Limited. О коррупционной составляющей при закупках БМП-1 для нужд ВСУ говорилось в расследовании НВ летом 2018 года. Читать далее...

Зеленский отказался от дебатов на НСК Олимпийский 14 апреля, говорят в БПП

Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не хочет участвовать в дебатах на НСК Олимпийский 14 апреля. Читать далее...

Штаб Зеленского обвинил команду Порошенко в публикации ролика, где шоумена сбивает фура

Команда Владимира Зеленского обвинила штаб президента Петра Порошенко в публикации видеоролика, в котором фура сбивает шоумена на дороге, и настаивает на усилении охраны своего кандидата. Читать далее...

Бывшему советнику Обамы грозят обвинения за работу на Януковича

Юридическому советнику в администрации президента Барака Обамы Грегори Крейгу в ближайшее время могут быть предъявлены обвинения в связи с его деловыми отношениями с правительством экс-президента Украины Виктора Януковича. Читать далее...

Бывший друг Зеленского Манжосов заявил об угрозах

По данным СМИ, экс-актер студии 95 Квартал Денис Манжосов покинул анонсированную пресс-конференцию якобы из-за угроз. Читать далее...

На Донбассе ранены восемь бойцов Объединенных сил

Российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь, в результате восемь украинских военнослужащих получили ранения. Читать далее...