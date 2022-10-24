Президента Мотор Сичи Богуслаева отправили под стражу 24 октября, 19:22 СБУ

Шевченковский райсуд Киева в понедельник, 24 октября, отправил под стражу на два месяца президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева после ходатайства СБУ и Офиса генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Как сообщает издание Ґрати, также был арестован руководитель департамента Мотор Сичи Олег Дзюба. Обоих подозревают в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.

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Ранее СБУ опубликовала записи телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ. В спецслужбе заявили, что после полномасштабного вторжения России президент Мотор Сичи продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева. Задержание произошло в рамках дела о незаконных поставках компанией Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

ПАО Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В январе-июне 2020 года предприятие получило 595,56 млн грн чистой прибыли по сравнению с 428,58 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019-го.



Мотор Сич долгое время единолично контролировал почетный президент Вячеслав Богуслаев. В 2016 году крупные пакеты акций предприятия продали иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по статьям «диверсия» и «подготовка к преступлению», а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сичи.



В декабре 2019 года Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

Позже появилась информация, что после покупки свыше 50% акций Мотор Сичи китайской компанией Skyrizon Aircraft 25% акций предприятия должно было отойти государству в лице одного из предприятий Укроборонпрома. Однако в июне 2020 года представитель Укроборонпрома сообщил, что концерн больше не претендует на долю в запорожском предприятии.

