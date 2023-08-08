Зеленский сообщил о «важных успехах» на бахмутском направлении 8 августа, 00:30 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на бахмутском направлении есть важные успехи в уничтожении оккупантов. Он также отметил украинские подразделения.

Об этом президент заявил во время видеообращения.



«Фронт. Отмечу бахмутское направление. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции „Ярость“, 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины», — сказал Зеленский.

Видео дня

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.