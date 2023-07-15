Президент Южной Кореи посетил Бучу 15 июля, 12:04 Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль посетил Бучу (Фото:Офис Генпрокурора)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и его жена в рамках визита в Украину в субботу, 15 июля, посетили места военных преступлений российской армии в Буче Киевской области.

Делегацию из Южной Кореи сопровождал генпрокурор Украины Андрей Костин, сообщает пресс-служба ОГПУ.

«Сегодня мы посетили Бучу, чтобы собственными глазами увидеть последствия людоедской тактики России, направленной на уничтожение мирных украинцев. За 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений. Среди них — пытки, расстрелы гражданских и эвакуационных колонн, сексуальное насилие», — отметил Костин.

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Генпрокурор поблагодарил президента Кореи за его твердую позицию и подчеркнул, что мировое сообщество не имеет права мириться с масштабными нападениями на гражданское население.

«Режим РФ должен понести ответственность за все содеянное. Самый эффективный способ достичь этого — Специальный трибунал по преступлению агрессии», — подчеркнул генпрокурор.

В субботу, 15 июля, в Украину с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.