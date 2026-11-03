Зеленский назвал «очень показательным» массированный удар РФ по Украине в день выборов в Конгресс США

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине во вторник, 3 ноября. Он заявил, что весьма показательно, что атака была совершена в день выборов в Конгресс США.

Об этом Зеленский сообщил в своих социальных сетях.

Глава государства отметил, что этой ночью россияне нанесли сложный массированный удар, нацеленный прежде всего на критическую инфраструктуру.

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Президент заявляет, что главная мишень — энергетика, объекты генерации и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Черниговской и Ровненской областях. Во многих городах и общинах продолжаются аварийные и экстренные отключения.

Зеленский сообщил, что в Харькове россияне нанесли удар по городской клинической больнице. В результате атаки пострадали 73 человека. Также повреждено кардиологическое отделение.

Кроме того, со вчерашнего дня в Камышевахе Запорожской области продолжается спасательная операция. Президент сообщает, что число погибших возросло до 29. Пять человек ранены. Под завалами также остаются люди.

По его словам, работы продолжаются настолько, насколько позволяет ситуация с безопасностью, поскольку существует угроза повторных российских ударов.

Глава отметил, что только за эту ночь РФ выпустила 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

«Очень показательно, что всё это происходит в день выборов в Конгресс США. Россияне полагают, что Америка не заметит этого их сигнала. Но такой террор нужно замечать и останавливать. Необходимо помогать Украине защищать небо, иначе Россия никогда не прекратит свои ракетные удары. Нужно помогать строить мир честно и надежно, и Америка может это сделать», — подчеркнул Зеленский.

Удар РФ по Украине 3 ноября — что известно

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. В частности, ударам подверглись объекты энергетики.

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РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами и баллистикой. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.

В Днепре российские войска попали в жилой квартал, ТЭЦ и отдел полиции. Также повреждена больница. На данный момент известно о 17 раненых.

В Винницкой области в результате повреждения энергетических объектов и линий электропередачи большая часть населенных пунктов осталась без света.

В Житомирской области РФ атаковала объекты энергетики в двух районах. Без света остались 180 тысяч человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК. В результате атаки есть значительные разрушения.

В Ровенской области Россия нанесла удар по одной из подстанций НЭК Укрэнерго.

Воздушные силы сообщили, что ПВО удалось сбить/подавить 309 целей: