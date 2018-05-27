Президент УЕФА об организации финала Лиги чемпионов в Киеве: Это было потрясающе

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Киев на отлично принял такое большое событие, как финал Лиги чемпионов.

Об этом он заявил 27 мая во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко, передает пресс-служба столичного главы.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Кличко за потрясающую организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не надо забывать, что это - самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать", - заявил Чеферин.

Смотрите также В УЕФА поблагодарили Киев за фантастический финал Лиги чемпионов

По словам главы УЕФА, как в течение игры на НСК Олимпийский, так и в предыдущие дни не было ни одной претензии к организации финала Лиги чемпионов.

Смотрите также Что происходило в Киеве в день финала Лиги чемпионов - хроника

Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3:1.