27 мая 2018, воскресенье

Президент УЕФА об организации финала Лиги чемпионов в Киеве: Это было потрясающе

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Финальный матч Лиги чемпионов состоялся на НСК Олимпийский

Финальный матч Лиги чемпионов состоялся на НСК Олимпийский

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Киев на отлично принял такое большое событие, как финал Лиги чемпионов.

Об этом он заявил 27 мая во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко, передает пресс-служба столичного главы.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Кличко за потрясающую организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не надо забывать, что это - самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать", - заявил Чеферин.

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По словам главы УЕФА, как в течение игры на НСК Олимпийский, так и в предыдущие дни не было ни одной претензии к организации финала Лиги чемпионов.

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Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3:1.

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