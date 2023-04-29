Президент Словакии посетила Черниговщину

29 апреля, 23:33
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Чапутова увидела разрушения, которые россияне принесли на Черниговщину (Фото:Вячеслав Чаус/Telegram)

Чапутова увидела разрушения, которые россияне принесли на Черниговщину (Фото:Вячеслав Чаус/Telegram)

В субботу, 29 апреля, президент Словакии Зузана Чапутова посетила с рабочим визитом Черниговскую область, увидев последствия российской агрессии.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус отметил, что Чапутова побывала в Ягодном и Ивановке.

Президент увидела школу, подвал которой оккупанты использовали как пыточную.

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"Также делегация собственными глазами увидела результаты авианалета по улице Чорновила в Чернигове. Президент пообщалась и с жителями модульного городка в Новоселовке, выразив им свою поддержку», — сообщил Чаус.

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Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова прибыли в Украину ночью 28 апреля на поезде из Польши. Этой же ночью РФ снова нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, десятки человек погибли.

По результатам визита президентов Украина и Чехия подготовили шесть проектов совместного производства оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на украинской территории.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Словакия Черниговская область Война в Украине Зузана Чапутова Война России против Украины

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