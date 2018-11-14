Президент Порошенко провел встречу с иерархами УПЦ МП. Кто в ней принимал участие и о чем договаривались

Вселенский патриарх пообещал Украине помочь в решении церковных проблем. Накануне 85-й годовщины Голодомора Варфоломей отметил, что это станет возможным посредством предоставления автокефалии "многострадальной Православной церкви", говорится в обращении Вселенского патриарха, обнародованном на сайте Украинской православной церкви в США. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Вмешательство Константинополя

Патриарх отметил, что в условиях, когда украинский народ страдает и ищет решения церковных проблем, которые "мучают его на протяжении веков", равнодушие Вселенского престола недопустимо. По его словам, Константинополь вмешивается в дела Украинской церкви исключительно из сверхнациональных мотивов - истины и традиций церкви, защиты канонического порядка и идентичности православия, а не ради демонстрации мировой силы или власти.

В заявлении говорится: "Константинопольская Церковь-мать общается со всеми вами с грузом на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда много людей погибло от умышленного и жестокого голода".

Встреча за закрытыми дверями

Вечером, 13 ноября, президент Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ Московского патриархата. Глава государства общался с ними за закрытыми дверями. Точное количество участников неизвестно. На встрече присутствовали те представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви, сообщил директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

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В эфире телеканала Прямой Павленко отметил, что они заявили о сильном давлении со стороны Русской православной церкви. Поэтому по их просьбе, имена участников пока не раскрывают.

Однако по словам главы Института стратегических исследований, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Сорванные планы Кремля

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook, Порошенко во время встречи с представителями УПЦ МП пообещал, что государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церкви.

Президент также рассказал иерархам о своих переговорах с Варфоломеем о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом, а также - о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора. Глава государства подчеркнул, что Вселенский Патриарх гарантировал полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине. По мнению Цеголко, встреча сорвала планы Кремля.

"Государственные институты нарушают каноны"

Глава Синодального информационного отдела УПЦ МП архиепископ Климент отметил в интервью НВ, что не располагает информацией о встрече президента с иерархами.

Тайные встречи не соответствуют принципам церкви

Он сказал, что УПЦ МП действует открыто, а тайные встречи не соответствуют ее принципам. Климент также опроверг информацию о давлении со стороны РПЦ. По его словам, влияние на УПЦ МП в первую очередь пытаются осуществить государственные институты.

Митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний, который вчера был на встрече с президентом, рассказал о настроении внутри церкви. В интервью Главкому он отметил, что у церкви нет желания обсуждать с президентом компромиссные фигуры от Московского патриархата на должность предстоятеля новой Поместной церкви. Руководители УПЦ МП не хотят этого, потому что не хотят отказываться от своего положения. И подчеркнул, что ради объединения нужно отбросить все амбиции, политическую ангажированность.

Софроний спрогнозировал, что после создания независимой украинской церкви некоторые представители Московского патриархата "могут путем забастовки перейти и сказать, что принимайте нас". Однако часть священнослужителей могут быть упрямыми и отказаться от объединения.

Что обсуждалось на соборе епископов УПЦ МП

В Киево-Печерской лавре прошел Собор епископов УПЦ МП, по итогам которого было подписано постановление. В этом документе представители УПЦ МП осудили решение Вселенского Патриарха об установлении его юрисдикции на территории Украины. Кроме того, Московский патриархат решил не участвовать в создании автокефальной украинской церкви, а также принял еще ряд решений.

Собор епископов Московского патриархата против изменения своего названия "Украинская православная церковь". В случае принятия законопроекта по изменению названия, епископы обещают защищать свои права законным способом.

После получения Томоса священнослужители Московского патриархата начнут переходить в созданные структуры

Решение об установлении юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины считают следствием спекулятивной трактовки церковной истории. Это решение назвали вмешательством во внутренние дела другой поместной церкви, а процесс предоставления томоса об автокефалии охарактеризовали, как искусственный, а также такой, который навязан извне.

В постановлении говорится, что он не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты.

В УПЦ созвали Собор для того, чтобы удержать иерархов от встречи с президентом и затормозить объединительный процесс, отметил религиовед Александр Саган. Он подчеркнул, что о встрече с Порошенко было известно несколько недель назад, следовательно поводов созвать экстренный собор не было.

Саган отметил, что на вчерашнем разговоре с главой государства присутствовали минимум три иерарха УПЦ МП, вероятно, они будут участвовать в объединительном соборе. По словам эксперта, в УПЦ МП довольно большой уровень поддержки создания автокефальной церкви, и РПЦ уже не сможет остановить этот процесс. Саган предположил, что после получения Томоса священнослужители Московского патриархата начнут переходить в новые структуры.