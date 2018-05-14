Президент показал современный военный городок, который строится на полигоне Широкий лан - видео

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Современный военный городок планируют открыть до конца 2018 года
Скриншот

Современный военный городок планируют открыть до конца 2018 года

В понедельник, 14 мая, президент Украины Петр Порошенко показал современный военный городок, который строится на территории Центра подготовки воинских частей и подразделений (полигон Широкий лан) в Николаевской области.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, он опубликовал у себя в Twitter.

"Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха, почту, магазины, кафе, медицинскую часть", - написал глава государства.

По его словам, новый военный городок планируется открыть уже до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что на полигоне Широкий лан начали строить военный городок за 370 млн гривен.

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