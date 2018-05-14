Президент показал современный военный городок, который строится на полигоне Широкий лан - видео

В понедельник, 14 мая, президент Украины Петр Порошенко показал современный военный городок, который строится на территории Центра подготовки воинских частей и подразделений (полигон Широкий лан) в Николаевской области.
Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, он опубликовал у себя в Twitter.
"Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха, почту, магазины, кафе, медицинскую часть", - написал глава государства.
По его словам, новый военный городок планируется открыть уже до конца 2018 года.
До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка на території полігону Широкий лан.— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 мая 2018 г.
Бригадний комплекс включатиме 11 казарм нового зразка, їдальню на 2500 місць, спортивну базу, сучасну базу відпочинку, пошту, магазини, кафе, медичну частину.#ШирокийЛан pic.twitter.com/czzk07Bzeo
Ранее сообщалось, что на полигоне Широкий лан начали строить военный городок за 370 млн гривен.
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