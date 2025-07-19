Зеленский посмертно наградил орденом Свободы подростков, которых в Бердянске убили россияне

19 июля, 17:07
Зеленский посмертно наградил орденом Свободы Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова (Фото: Офис омбудсмена Украины)

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Свободы Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова — подростков из Бердянска, которых в 2023 году убили российские оккупанты за проукраинскую позицию.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

В документе указано, что ребят наградили за «проявленное гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украины, конституционных прав и свобод человека».

Тиграна Оганнисяна похитили в сентябре 2022 года. Его вместе с Никитой Хангановым обвинили в «терроризме» — им грозило до 20 лет заключения. После пяти дней содержания оккупанты отпустили ребят, однако запретили выезжать с оккупированной территории.

25 июня 2023 года представитель оккупационной администрации Владислав Рогов заявил о «ликвидации двух проукраинских террористов» в Бердянске, впоследствии стало известно, что речь шла именно о Тигране и Никите.

После трагедии в сети появилось последнее видео Тиграна, на котором он говорит: «Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине!» — после чего запись обрывается.

Правозащитники сообщали, что перед убийством подростков полгода преследовали, в частности, Тиграна похитили, удерживали и пытали в местной полиции.

Адвокат, который оказывал правовую помощь семье Оганнисяна, также рассказал о пытках, которым подвергся юноша, после похищения российскими силовиками.

По словам адвоката, он находился в жестких условиях, его били, применили электрошокер и имитировали казнь для того, чтобы напугать.

В 2024 году Новости Приазовья (проект Радио Свобода) сообщали, что тела ребят родственникам так и не отдали. Их могли похоронить в тайной могиле.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Бердянск Временно оккупированные территории Запорожская область Убийства Дети Война России против Украины

