«Нет места старой элите». Почему президент Казахстана Токаев решился пойти против Путина и Назарбаева 20 сентября, 14:09 Летом Касым-Жомарт Токаев заявил в Санкт-Петербурге, что Казахстан не признает «Л/ДНР» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Хотя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева трудно назвать оппонентом Нурсултана Назарбаева, на фоне развязанной Россией войны в Украине у него сформировалось свое видение, как управлять страной, в котором нет места ни Назарбаеву, ни старой элите.

Такое мнение в интервью НВ выразил Арман Шураев, в прошлом известный казахский медиаменеджер, а сегодня бизнесмен, лидер мнений и оппозиционный активист Казахстана.



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Шураев прокомментировал недавние шаги Токаева — включая досрочные выборы президента и амнистию участникам январских протестов, ограничение президентской власти, а также отказ от поставки в РФ товаров военного назначения.

«Заявления президента Токаева, на мой взгляд, — прямое последствие наших январских событий, когда в Казахстане пролилась кровь. На сегодня уже понятно, что к этой крови имели отношение российские спецслужбы во главе с их президентом», — убежден Шураев.

Он напомнил, что тогда на фоне беспорядков в Казахстане в страну за сутки прибыли 74 российских борта с российскими военнослужащими.

«Даже американцы с их самыми серьезными возможностями по логистике к такой операции готовились бы минимум две недели. У нас же все события начались 2 января, а 5−6 января все эти российские войска в пожарном порядке были уже на территории Казахстана. То есть понятно, что это старая элита в сговоре с руководством России пыталась удалить из власти Токаева», — считает Шураев.

Поэтом, отметил он, хотя Назарбаев сам выбрал Токаева в преемники, «в определенный момент выяснилось, что у Токаева есть своего видение того, как управлять страной, в котором нет места ни Назарбаеву, ни старой элите».

«Постепенно этот конфликт выходил на поверхность, и некоторое время мы жили в такой себе период двоевластия. Хотя Назарбаев и покинул пост президента, он не терял влияния, он был председателем Совбеза, руководил силовым блоком, этот блок не был подконтролен Токаеву и мог провести государственный переворот, который не потребовал бы у них много усилий», — напоминает казахский бизнесмен.

Однако теперь Токаев формирует собственную повестку — включая более жесткую линию отношений с Москвой. «С тех пор, как весь мир стал свидетелем того, как Токаев высказался на Петербургском экономическом форуме очень нелицеприятно про „Л/ДНР“, и что Казахстан не будет помогать России обходить санкции, стало понятно, что Путин рассматривает Токаева не как союзника, а как оппонента», — подчеркнул Шураев.

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