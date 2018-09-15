15 сентября 2018, суббота

Президент Эстонии помогла собирать мусор в парке Днепра

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Керсти Кальюлайд
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Керсти Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во Всемирный день уборки приняла участие в очищении городского парка в украинском городе Днепр. Об этом Кальюлайд сообщила в Facebook.

"Я принимаю участие сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду более чистой и красивой", – говорится в сообщении.

Также во время общения с журналистами Кальюлайд отметила, что в парке очень много бутылок от водки, пива и воды.

 

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